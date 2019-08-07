Центризбирком отказал Дмитрию Гудкову в участии в выборах в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия РФ отклонила жалобу политика Дмитрия Гудкова, требовавшего отменить отказ в регистрации его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Трансляция заседания комиссии ведется на сайте ЦИК.

Комиссия признала достоверными 5017 из 5846 подписей, поданных жителями Москвы за выдвижение Гудкова. Для регистрации политика было необходимо 5315 подписей.

Согласно решению ЦИК, 462 подписи были признаны недействительными по заключению почерковедов, 284 — по заключению МВД (недостоверные данные об избирателях) и еще 83 — по иным основаниям.

Дмитрий Гудков — один из 19 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые пожаловались в ЦИК на отказ в регистрации. Независимые кандидаты от оппозиции утверждают, что избиркомы забраковали подписи их избирателей по политическим причинам.

30 июля Дмитрия Гудкова арестовали на 30 суток за организацию несогласованного митинга за свободные выборы в Мосгордуму, .