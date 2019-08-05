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Что думают в Мосгоризбиркоме об оппозиционных кандидатах. Отвечает глава комиссии

Источник: Meduza
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что оппозиция использует нынешние выборы в Мосгордуму «как способ обкатки технологий» к выборам в Госдуму 2021 года. «Это своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей», — <a href="https://rg.ru/2019/08/04/reg-cfo/chem-bolshe-moskvichej-progolosuiut-tem-bolee-legitimnoj-stanet-mosgorduma.html" target="_blank">заявил</a> он в интервью «Российской газете». По его словам, при подготовке подписей оппозиционеры пустили в ход «очень широкий спектр грубых подделок». Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы с середины июля проводят акции протеста в Москве за допуск к выборам, утверждая, что их не регистрируют по политическим причинам. 20 июля на согласованном митинге за допуск кандидатов <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/20/podnimite-pasporta-i-skazhite-my-est" target="_blank">собрались</a> более 20 тысяч человек. <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/28/tysyachi-protestuyuschih-proveli-den-v-tsentre-moskvy-bez-liderov-i-pri-zhestkom-protivodeystvii-silovikov-reportazh-kristiny-safonovoy" target="_blank">27 июля</a> и <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/04/sotni-zaderzhannyh-doprosy-organizatorov-i-ugolovnoe-delo-protiv-fbk" target="_blank">3 августа</a> полиция разогнала несанкционированные акции протеста в Москве, задержав в каждый из дней более тысячи человек.
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что оппозиция использует нынешние выборы в Мосгордуму «как способ обкатки технологий» к выборам в Госдуму 2021 года. «Это своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей», — заявил он в интервью «Российской газете». По его словам, при подготовке подписей оппозиционеры пустили в ход «очень широкий спектр грубых подделок». Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы с середины июля проводят акции протеста в Москве за допуск к выборам, утверждая, что их не регистрируют по политическим причинам. 20 июля на согласованном митинге за допуск кандидатов собрались более 20 тысяч человек. 27 июля и 3 августа полиция разогнала несанкционированные акции протеста в Москве, задержав в каждый из дней более тысячи человек.

Фото в анонсе: Сергей Петров / ТАСС / Scanpix / LETA