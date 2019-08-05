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Что думают в Мосгоризбиркоме об оппозиционных кандидатах. Отвечает глава комиссии
07:04, 5 августа 2019
Источник: Meduza
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что оппозиция использует нынешние выборы в Мосгордуму «как способ обкатки технологий» к выборам в Госдуму 2021 года. «Это своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей», —
заявил
он в интервью «Российской газете». По его словам, при подготовке подписей оппозиционеры пустили в ход «очень широкий спектр грубых подделок». Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы с середины июля проводят акции протеста в Москве за допуск к выборам, утверждая, что их не регистрируют по политическим причинам. 20 июля на согласованном митинге за допуск кандидатов
собрались
более 20 тысяч человек.
27 июля
и
3 августа
полиция разогнала несанкционированные акции протеста в Москве, задержав в каждый из дней более тысячи человек.
Фото в анонсе: Сергей Петров / ТАСС / Scanpix / LETA
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