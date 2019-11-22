Суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы не принял административный иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает «Интерфакс».

Согласно Конституции, требования к президенту России не принимаются в рамках административного судопроизводства, пояснила агентству пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

ФБК 21 ноября подал иск к Путину из-за об отмывании денег в отношении сотрудников фонда. По словам основателя ФБК Алексея Навального, в фонде считают Путина организатором уголовного преследования и требуют признать незаконными соответствующие действия главы государства.

В 2017 году Навальный подавал к Путину иск из-за отказов региональных властей согласовывать митинги. Тверской суд так же отказался принять заявление.