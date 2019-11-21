Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Владимиру Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и 14 сотрудников организации подали в Тверской суд Москвы иск к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.

Иск подан из-за уголовного об отмывании денег, возбужденном в отношении сотрудников ФБК. Навальный пояснил, что в фонде считают Путина организатором этого дела.

Авторы иска требуют «признать незаконным бездействие… Путина Владимира Владимировича, выразившееся в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина».

Истцы также просят признать незаконными действия Путина «по воспрепятствованию реализации (их) конституционных прав» и обязать президента принять меры по защите этих прав.

В ноябре 2017 года Алексей Навальный объявил о подаче иска к Владимиру Путину из-за того, что в регионах России отказывались согласовывать митинги основателя ФБК. Тогда Тверской суд Москвы отказался принять иск Навального.