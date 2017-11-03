Навальный подал к Путину судебный иск о его незаконных действиях и бездействии

Интерфакс
13:34, 3 ноября 2017
Надежный источник

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный иск Алексея Навального к Владимиру Путину. Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, в иске говорится «о признании незаконными действий и бездействия» президента России. Иск пока не принят к рассмотрению.

1 ноября Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на Владимира Путина в связи с действиями местных властей, которые отказываются согласовать оппозиционные митинги в разных городах России. «Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать», — написал Навальный в своем блоге.
Из-за отказов в согласовании митингов Навальный решил проводить их на территориях, принадлежащих частным владельцам. Акция 29 октября в Тамбове прошла около торгового центра на участке, который предоставил местный бизнесмен. Аналогичным образом планируется провести митинг 4 ноября в Иркутске.
Алексей Навальный, объявивший о планах участвовать в выборах президента России, с сентября проводит регулярные встречи с избирателями в российских регионах.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме