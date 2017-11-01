Навальный решил подать в суд на Путина

Навальный
13:05, 1 ноября 2017
Надежный источник

Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на Владимира Путина и администрацию президента России. Поводом стали отказы местных властей в согласовании митингов в разных городах страны.

По словам Навального, местные власти «действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы». «Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать», — написал Навальный в своем блоге.

Навальный сообщил, что в последнее время городские администрации перестали согласовывать митинги, в связи с чем решено проводить акции на частной территории и в частных помещениях.

Первая такая акция состоялась 29 октября в Тамбове: один из местных бизнесменов предоставил участок у торгового центра. 4 ноября в Иркутске пройдет митинг, площадку для которого предоставил владелец мебельного центра.

Ищем честных и неробких людей в регионах, у которых в собственности есть склады, ангары, торговые центры, кинотеатры и т. д. Любые помещения, способные вместить больше тысячи человек.

Навальный
Алексей Навальный собирается баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года. С сентября 2017-го он проводит регулярные митинги в разных городах страны. Местные власти, как правило, либо отказываются согласовать акции, либо предлагают провести их на окраинах.
В октябре Навальный отсидел 20 суток административного ареста за призывы к участию в митинге в Нижнем Новгороде. По его словам, акция сначала была согласована, но затем местные власти пересмотрели свое решение.

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