Суд отказался принять иск Навального к Путину

Иван Жданов
13:13, 8 ноября 2017
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Тверской суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину с жалобой на незаконное действие или бездействие. Об этом 8 ноября сообщил глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Он заметил, что пока не получил текст определения суда. При этом, по словам Жданова, в Кодексе административного судопроизводства есть только четыре основания для отказа в принятии иска и ни одно из них в данном случае неприменимо. Отказ будет обжалован.

Обновление. В суде «Интерфаксу» заявили, что иск к Путину «не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства», а из содержания жалобы неясно, каким образом «затрагиваются права, свободы и законные интересы истца».

Сложно сказать, какой пункт выбрала председатель суда Солопова, посмотрим, когда получим определение. Ставлю на то, что вообще написали, что Путин неподсуден никаким судам.

Иван Жданов
Навальный объявил о подаче иска к Путину 1 ноября. Поводом стали многочисленные отказы в согласовании митингов Навального в регионах. По мнению политика, причиной таких отказов стали указания от руководства страны.
После того, как местные власти стали отказывать в проведении митингов, Навальный обратился к собственникам помещений, чтобы они позволили ему встречаться со сторонниками у себя.
С сентября 2017 года Навальный начал поездки по стране в рамках своей предвыборной кампании. При этом по закону Навальный не может участвовать в выборах президента, так как имеет непогашенную судимость по тяжкой статье.

Кампания Навального

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