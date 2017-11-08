Суд отказался принять иск Навального к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину с жалобой на незаконное действие или бездействие. Об этом 8 ноября сообщил глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Он заметил, что пока не получил текст определения суда. При этом, по словам Жданова, в Кодексе административного судопроизводства есть только четыре основания для отказа в принятии иска и ни одно из них в данном случае неприменимо. Отказ будет обжалован.

Обновление. В суде «Интерфаксу» заявили, что иск к Путину «не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства», а из содержания жалобы неясно, каким образом «затрагиваются права, свободы и законные интересы истца».