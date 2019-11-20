Поставкой серверов для распознавания лиц в Москве займется оператор беспроводного интернета в метро

Контракт на поставку серверов для системы распознавания лиц по кадрам уличных видеокамер в Москве выиграла компания «МаксимаТелеком» — оператор публичного Wi-Fi в московском метро. Внимание на результаты тендера обратил «Коммерсант».

«МаксимаТелеком» предложила поставить более 250 серверов различного назначения, а также необходимые коммутаторы и оборудование за 1,16 миллиарда рублей. Источники «Коммерсанта» рассказывали, что общественный транспорт будет подключен к системе распознавания в первую очередь.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание крупнейшей системы распознавания лиц с использованием более 200 тысяч камер наблюдения. По данным МВД, ежемесячно в московском метро задерживают 5-10 человек, находящихся в розыске, которых обнаружила система распознавания лиц.

В октябре активистка Алена Попова пыталась оспорить в суде использование массового распознавания лиц, но ее иск отклонили.