МВД рассказало о работе системы распознавания лиц в московском метро. Задерживают 5-10 человек в месяц

Благодаря системе распознавания лиц, которая используется на нескольких станциях московского метро, полиция ежемесячно задерживает 5-10 человек, находящихся в розыске. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Москве.

Сколько всего человек удалось задержать благодаря этой системе, в МВД не сообщили. Благодаря камерам, установленным снаружи подъездов жилых домов, с 2017 года удалось задержать 90 человек, следует из статьи.

Система распознавания лиц, связанная с базой федерального розыска, работает в московском метро с весны 2018 года; ее запустили в преддверии чемпионата мира по футболу. На каких именно станциях она установлена, не уточняется.

В мае 2019 года мэр Сергей Собянин заявил о планах создать в Москве «крупнейшую» систему распознавания лиц с использованием более 200 тысяч камер наблюдения. По утверждению мэра, она будет соперничать, «может быть, только с китайскими системами».