В московском метро к ЧМ-2018 запустили систему распознавания лиц

Московский метрополитен в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года запустил систему распознавания лиц, работающую с помощью камер видеонаблюдения, сообщает «Коммерсант».

Как рассказали в пресс-службе метро, проект действует с марта в местах «с большим пассажиропотоком». Перечень станций, где применяется система, не раскрывается.

Программа, стоимость которой составила около 30 миллионов рублей, способна распознавать до 20 лиц в секунду, которые она сверяет с фотографиями из базы федерального розыска. В метрополитене не ответили, сколько разыскиваемых граждан уже удалось выявить системе, но заметили, что это количество «существенное».