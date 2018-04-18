В московском метро к ЧМ-2018 запустили систему распознавания лиц

Коммерсант
06:54, 18 апреля 2018
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Московский метрополитен в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года запустил систему распознавания лиц, работающую с помощью камер видеонаблюдения, сообщает «Коммерсант».

Как рассказали в пресс-службе метро, проект действует с марта в местах «с большим пассажиропотоком». Перечень станций, где применяется система, не раскрывается.

Программа, стоимость которой составила около 30 миллионов рублей, способна распознавать до 20 лиц в секунду, которые она сверяет с фотографиями из базы федерального розыска. В метрополитене не ответили, сколько разыскиваемых граждан уже удалось выявить системе, но заметили, что это количество «существенное». 

«Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года, — рассказали „Ъ“ в ГУП „Московский метрополитен“.— Установлено разное количество камер, обеспечивающих фиксацию всех входящих и выходящих пассажиров с учетом конструкции и размеров станции».

Коммерсант
Попытки запуска системы распознавания лиц в московском метро ранее проводились уже неоднократно. Кроме того, такие же проекты применялись на Казанском вокзале Москвы и стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. 17 апреля о тестировании аналогичной системы сообщил московский аэропорт «Домодедово».
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