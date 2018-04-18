В московском метро к ЧМ-2018 запустили систему распознавания лиц
Московский метрополитен в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года запустил систему распознавания лиц, работающую с помощью камер видеонаблюдения, сообщает «Коммерсант».
Как рассказали в пресс-службе метро, проект действует с марта в местах «с большим пассажиропотоком». Перечень станций, где применяется система, не раскрывается.
Программа, стоимость которой составила около 30 миллионов рублей, способна распознавать до 20 лиц в секунду, которые она сверяет с фотографиями из базы федерального розыска. В метрополитене не ответили, сколько разыскиваемых граждан уже удалось выявить системе, но заметили, что это количество «существенное».
«Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года, — рассказали „Ъ“ в ГУП „Московский метрополитен“.— Установлено разное количество камер, обеспечивающих фиксацию всех входящих и выходящих пассажиров с учетом конструкции и размеров станции».