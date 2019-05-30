Сергей Собянин: в Москве создадут одну из крупнейших в мире систем распознавания лиц

В 2019 году власти Москвы объявят конкурс на создание системы распознавания лиц, которая охватит более 200 тысяч камер наблюдения в столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на совещании у президента по развитию технологий в области искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

По словам Собянина, конкурс будет объявлен вместе с МВД. Система распознавания, которую планируется создать, «будет одной из крупнейших в мире, соперничая, может быть, только с китайскими системами», отметил мэр Москвы.

Он также рассказал о внедрении в городе системы распознавания речи. «Сегодня уже в наших колл-центрах с помощью ботов обслуживается от 40% до 70% звонков — робот отвечает, обрабатывает данные, разговаривает с теми, кто обращается. Сейчас проводим эксперименты в школах, поликлиниках, больницах, в транспорте для внедрения этой технологии», — цитирует Собянина агентств «Москва».

Весной 2018 года — перед чемпионатом мира по футболу — система распознавания лиц начала работать в московском метро. Список станций, на которых она действует, не разглашался. В январе 2019-го Сергей Собянин заявил, что до конца года системой распознавания лиц также оборудуют уличные камеры видеонаблюдения.

На начало 2019 года в Москве насчитывалось около 170 тысяч камер видеонаблюдения, установленных во дворах, подъездах, парках, школах, поликлиниках, торговых и строительных объектах, а также в здания органов исполнительной власти.