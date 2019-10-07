Жительница Москвы через суд потребовала запретить систему распознавания лиц на улицах

Москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск с требованием признать незаконными действия городских властей, использующих технологии распознавания лиц в уличных камерах видеонаблюдения. Об этом «Ведомостям» рассказал юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде.

Жительница Москвы считает, что обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также статьи Конституции, гарантирующие право на частную жизнь.

Попова подала иск после того, как в 2018 году ее оштрафовали за пикет у Госдумы. При рассмотрении дела суд изучил видео с уличной камеры наблюдения, где показано 32-кратное увеличение изображения с фиксацией на лице женщины. Попова посчитала, что это признаки применения технологии распознавания лиц.

«Роскомсвобода» начала собирать подписи, чтобы добиться полного законодательного или судебного запрета применения технологии распознавания лиц.

Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. В 2019-м к ней должны подключить 40% из 162 тысяч видеокамер, установленных на городских улицах.