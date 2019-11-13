«В основном, конечно, все более или менее ясно». Глава СПЧ заявил о несоразмерности обвинений против трех фигурантов «московского дела»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев считает, что в отношении трех фигурантов выдвинуты обвинения, несоразмерные их действиям. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Речь идет про , и . «Эти три дела я беру под личный контроль. И я готовлю обращение в СК и прокуратуру со своими соображениями в первую очередь о необходимости соблюсти соразмерность содеянного и наказания», — цитирует Фадеева РИА Новости.

При этом, как пишет агентство, вопросов по поводу остальных фигурантов «московского дела» у главы СПЧ не возникло. «В основном, конечно, и среди осужденных, и среди тех, кто пока находится под следствием, в основном, лично мне, все более или менее ясно: кто-то толкал полицейского, кто-то бил полицейского, кто-то распылял слезоточивый газ, кто-то выбивал стекла», — сказал Фадеев.

Телеведущий Валерий Фадеев был назначен главой СПЧ в октябре. Одновременно из совета исключили политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского и руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва.

Фадеев возглавил СПЧ вместо Михаила Федотова. Как сообщалось, по меньшей мере 30 членов СПЧ (всего в совет входят 50 человек) просили сохранить на посту Федотова. После назначения Фадеева из СПЧ вышли бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова и внештатный сотрудник института социологии РАН Светлана Айвазова.