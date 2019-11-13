Грета Тунберг вернется в Европу из США на катамаране

Экологическая активистка Грета Тунберг вернется из США в Европу на катамаране. Об этом она написала в фейсбуке.

Катамаран, на котором поплывет Тунберг, принадлежит австралийцам Райли Уитлуму и Элайне Караусу. Они ведут собственный канал на YouTube, в котором выкладывают видео их путешествий на катамаране с их маленьким ребенком. Во время поездки с Тунберг к ним присоединится профессиональная яхтсменка из Великобритании Никки Хендерсон.

В США Тунберг выступала на саммите ООН по изменению климата. Ее речь, в которой она обвинила политиков в украденном детстве из-за того, что они не обращают внимания на климатические проблемы, привлекла широчайшее общественное внимание во всем мире.

Грета Тунберг принципиально не летает на самолетах, так как, по ее мнению, этот транспорт является неэкологичным — выбросы самолетов наносят значительный урон атмосфере.

В США из Европы Тунберг добиралась на парусной яхте. СМИ обращали внимание, что для того чтобы пригнать яхту обратно в Европу, оттуда в США самолетом вылетели два моряка. Экипаж судна, плывший вместе с Гретой в Америку, в свою очередь, также вернулся в Европу на самолетах.