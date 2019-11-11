Трое фигурантов дела «Сети» объявили голодовку. Они требуют расследовать их жалобы на пытки

Обвиняемые по Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин объявили голодовку, чтобы добиться расследования своих жалоб на пытки в ФСБ во время следствия. Об этом сообщает издание «7×7».

«Я объявляю голодовку до назначения прокурорской проверки. До опроса всех лиц, которые были свидетелями преступления, и до проведения всех экспертиз, которые могли бы доказать, что нас пытали, что все наши показания ложные и были даны не просто из-за угроз и давления, а из-за того, что ты чувствуешь, как будто с тебя снимают кожу заживо», — сказал Сагынбаев во время заседания в Приволжском окружном военном суде.

30 октября голодовку в СИЗО объявил еще один фигурант дела «Сети» Виктор Филинков. По словам адвоката, таким образом он решил выразить поддержку всем политзаключенным России. 5 ноября Филинкова доставили в тюремную больницу с подозрением на желтуху.

По делу «Сети» сейчас проходят 11 человек. Большинство из них заявили о пытках в ФСБ, в том числе Сагынбаев, Пчелинцев и Филинков. Иванкин говорил, что ему угрожали пытками.

СК отказался возбуждать уголовные дела о пытках Филинкова и еще одного фигуранта дела «Сети» Ильи Капустина (он позднее уехал в Финляндию). Следствие решило, что Филинкова били электрошокером законно, а следы на теле Капустина оставил не шокер, а клопы.