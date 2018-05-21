Фигурант «пензенского дела» рассказал, как его пытками заставили отказаться от слов про пытки

Новая газета
15:28, 21 мая 2018
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Один из фигурантов «пензенского дела» Дмитрий Пчелинцев отказался от своих слов про пытки в ФСБ из-за новых пыток. Об этом он рассказал своему адвокату Олегу Зайцеву, сообщает «Новая газета».

Пчелинцева задержали в октябре 2017 года. Первоначально он дал признательные показания, но 6 февраля заявил адвокату, что сделал это под пытками. 14 февраля Пчелинцев отказался от своих слов про издевательства и снова дал признательные показания. Во время разговора с адвокатом 15 мая он заявил, что вынужден был сделать это, потому что его опять пытали.

«Новая газета» опубликовала отрывки из протокола адвокатского опроса Пчелинцева 15 мая. Согласно им, обвиняемого пытали 10 февраля: его избили, а затем надели на голову мешок, обмотали пальцы на ногах проводами и били током.

«В перерывах между фразами меня били током и меняли пальцы… „Дальше будешь делать, как скажет следователь. Показывают на белое, говорят черное — ты говоришь черное. Отрезают палец и говорят съесть — ты его ешь“. Потом еще несколько раз ударили током, чтобы я запомнил», — рассказал Пчелинцев адвокату.

Новая газета
По «пензенскому делу» проходят левые активисты из Пензы и Санкт-Петербурга. ФСБ утверждает, что они состояли в террористической организации «Сеть» и собирались устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в России.
В деле девять фигурантов. Кроме Пчелинцева, о пытках током заявляли еще трое обвиняемых: Игорь Шишкин, Илья Шакурский и Виктор Филинков — а также свидетель Илья Капустин. Последний обратился в СК, но ему отказались предоставить госзащиту, в связи с чем Капустин уехал в Финляндию и попросил там политического убежища.
Следственный комитет отказал в возбуждении уголовных дел по жалобам на пытки. По версии СК, сотрудники ФСБ несколько раз использовали электрошокер, чтобы пресечь попытки к бегству; остальную часть повреждений следователи назвали укусами клопов.
В Санкт-Петербурге 20 мая прошел митинг против пыток в полиции и ФСБ. Его организовало сообщество Rupression, посвященное «пензенскому делу».
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