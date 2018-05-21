Фигурант «пензенского дела» рассказал, как его пытками заставили отказаться от слов про пытки

Один из фигурантов «пензенского дела» Дмитрий Пчелинцев отказался от своих слов про пытки в ФСБ из-за новых пыток. Об этом он рассказал своему адвокату Олегу Зайцеву, сообщает «Новая газета».

Пчелинцева задержали в октябре 2017 года. Первоначально он дал признательные показания, но 6 февраля заявил адвокату, что сделал это под пытками. 14 февраля Пчелинцев отказался от своих слов про издевательства и снова дал признательные показания. Во время разговора с адвокатом 15 мая он заявил, что вынужден был сделать это, потому что его опять пытали.

«Новая газета» опубликовала отрывки из протокола адвокатского опроса Пчелинцева 15 мая. Согласно им, обвиняемого пытали 10 февраля: его избили, а затем надели на голову мешок, обмотали пальцы на ногах проводами и били током.