В Петербурге пройдет митинг против пыток в полиции и ФСБ

Rupression
14:39, 16 мая 2018
Надежный источник

В Овсянниковском саду Санкт-Петербурга 20 мая пройдет согласованный митинг против пыток в силовых органах. Об этом в фейсбуке сообщило сообщество Rupression, посвященное «пензенскому делу», некоторые фигуранты которого заявили о пытках в ФСБ.

Как рассказала «ОВД-Инфо» заявительница акции Елена Шендера, организаторы изначально хотели провести шествие; они подали в администрацию Петербурга заявки на пять разных мест в центре города. Власти их отклонили, заявив, что 20 мая на этих площадках будет проводиться ремонт или культурно-массовые мероприятия. Когда заявители решили отказаться от шествия, им согласовали митинг в Овсянниковском саду.

Система органов госбезопасности, внутренних дел, надзора и исполнения наказания в современной России основана на пытках. Им может подвергнуться любой человек независимо от его процессуального статуса — будь то подозреваемый, свидетель, потерпевший, заявитель, или просто случайно задержанный. <…> Одним из примеров применения пыток <…> является дело о <…> террористическом сообществе «Сеть». 

Rupression
«Пензенское дело» было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года против левых активистов из Пензы и Санкт-Петербурга. По версии следствия, они состояли в террористической организации «Сеть» и хотели устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в России.
На данный момент в деле девять фигурантов, трое из которых заявили о пытках ФСБ. В частности, они рассказали, что их избивали и пытали током, требуя признательных показаний. Следственный комитет дважды отказал в возбуждении уголовного дела по жалобам о пытках от фигурантов дела.
Об издевательствах в российских силовых органах рассказывают и другие люди, находящиеся под стражей. В частности, такие сообщения поступали из Нижнекамска, Петербурга, Анапы и других городов. Также о пытках сообщали заключенные в колониях, в частности, оппозиционный активист Ильдар Дадин, привлеченный к уголовной ответственности за задержания на несогласованных акциях и отбывавший наказание в ИК-7 в Карелии.
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