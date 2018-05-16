В Петербурге пройдет митинг против пыток в полиции и ФСБ
В Овсянниковском саду Санкт-Петербурга 20 мая пройдет согласованный митинг против пыток в силовых органах. Об этом в фейсбуке сообщило сообщество Rupression, посвященное «пензенскому делу», некоторые фигуранты которого заявили о пытках в ФСБ.
Как рассказала «ОВД-Инфо» заявительница акции Елена Шендера, организаторы изначально хотели провести шествие; они подали в администрацию Петербурга заявки на пять разных мест в центре города. Власти их отклонили, заявив, что 20 мая на этих площадках будет проводиться ремонт или культурно-массовые мероприятия. Когда заявители решили отказаться от шествия, им согласовали митинг в Овсянниковском саду.
Система органов госбезопасности, внутренних дел, надзора и исполнения наказания в современной России основана на пытках. Им может подвергнуться любой человек независимо от его процессуального статуса — будь то подозреваемый, свидетель, потерпевший, заявитель, или просто случайно задержанный. <…> Одним из примеров применения пыток <…> является дело о <…> террористическом сообществе «Сеть».