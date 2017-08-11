Четверо жителей Анапы обвинили полицейских в пытках электрическим током
Четверо жителей Анапы заявили, что сотрудники уголовного розыска пытали их, в том числе электрическим током, добиваясь признательных показаний.
Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны, обратившиеся в Комитет по предотвращению пыток, рассказали, что были задержаны сотрудниками уголовного розыска с 24 по 25 декабря 2015 года — якобы за отказ предъявить паспорта.
В отделении полиции, заявили они, над ними издевались, избивали и пропускали через тело электрический ток, требуя подписать явку с повинной в совершении разбойного нападения. Все четверо, в итоге, были вынуждены дать признательные показания.
Следы побоев и повреждения от электрического тока у пожаловавшихся на пытки были зафиксированы судмедэкспертом.
В феврале 2016 года после, как отмечает Комитет по предотвращению пыток, многочисленных жалоб родственников Арустамяна в СК и прокуратуру, была начата проверка. В мае материалы проверки были переданы в СУ СК по Краснодарскому краю. После этого следователи десять раз выносили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Процессуальная проверка до сих пор не завершена, указывает Комитет по предотвращению пыток.
Похожие экзекуции описывает Карен Енгоян: «Полицейские сковали мне руки наручниками, уложили лицом вниз на пол, надели противогаз, периодически перекрывая доступ воздуха. Мне наносили удары по пяткам, прикладывали в область рук, ног, ягодиц клеммы, через которые пускали разряды электрического тока, требуя признаться в разбойном нападении. Когда я падал в обморок, мне в противогаз капали какую-то жидкость, которая приводила меня в чувство. Сотрудники полиции угрожали совершить в отношении меня сексуальное насилие с использованием предмета, похожего на палку. После этого я не выдержал и подписал явку с повинной».