Финляндия предоставила политическое убежище свидетелю по делу «Сети» Илье Капустину. Ранее он заявил о пытках в ФСБ

Власти Финляндии предоставили политическое убежище Илье Капустину, который проходил свидетелем по . Первым об этом сообщил проект Rupression.

Капустин рассказал «МБХ медиа», что обратился с прошением об убежище в феврале 2018 года. Сейчас он находится в Хельсинки. Капустин собирается поступить в учебное заведение в Финляндии.

В январе 2018 года Илья Капустин рассказал «Медиазоне», что сотрудники ФСБ били его электрошокером, расспрашивая о фигурантах дела «Сети». В Следственном комитете позже сообщили, что следы на теле Капустина — не от электрошока, а от укусов клопов.