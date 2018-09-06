Фигурант «пензенского дела» Арман Сагынбаев пожаловался на пытки током

Фигуранта «пензенского дела» Армана Сагынбаева пытали сотрудники ФСБ, чтобы выбить признательные показания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Он опубликовал копию заявления адвоката Сагынбаева в Военный следственный отдел СК по Санкт-Петербургскому гарнизону. В документе сказано, что мужчину избивали и пытали с использованием электрического тока после задержания, 5 ноября 2017 года.

«Мне сказали, что они „пустят по кругу“ мою девушку, будут прижигать меня и ее паяльником», — приводит слова задержанного Павел Чиков. Опасаясь за свою жизнь и за близких, Сагынбаев «оговорил себя и других лиц, ставших в последующем обвиняемыми по уголовному делу».

Адвокат фигуранта «пензенского дела» требует провести проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников управлений ФСБ по Санкт-Петербургу и Пензенской области.

До этого Сагынбаев не сообщал о давлении силовиков и сотрудничал со следствием.