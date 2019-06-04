«Я думал, как это прекратить, как вскрыться». Фигурант дела «Сети» рассказал в суде о пытках

Фигурант дела « » Виктор Филинков, обвиняемый в участии в террористическом сообществе, во время суда в Петербурге заявил о пытках. Слова Филинкова приводит «Медиазона».

Филинков выступил с речью во время фоноскопической экспертизы, в ходе которой обвиняемые должны были в течение десяти минут рассказывать о себе.

«Когда меня пытали, это было неожиданно. Это было совсем не так, как в кино это показывают», — сказал Филинков. Он рассказал, что его пытали электрошокером, избивали и угрожали лишить сна и воды. По его словам, пытки продолжались четыре часа, он был сломлен спустя десять минут.

«Я думал, как это прекратить, как вскрыться, но там кабинет рядом, все время стоял сотрудник. Дверь нельзя было закрывать. Если бы я знал, что у меня в кармане лежит монетка заостренная, но я о ней забыл», — рассказал Филинков.

Другой обвиняемый Юлий Бояршинов во время экспертизы сказал, что его задерживали полицейские, а не сотрудники ФСБ, поэтому ему «повезло чуть больше» и он избежал того, что случилось с Филинковым.