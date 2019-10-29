Оппозиция поддержала предложение Бориса Джонсона о досрочных выборах в парламент после очередного переноса «Брекзита»

Оппозиционная Лейбористская партия поддержит предложение премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных выборах в парламент в декабре. Об этом объявил лидер лейбористов Джереми Корбин.

Он напомнил, что лейбористы и раньше заявляли о готовности поддержать досрочные выборы, но только при условии, что выход из Евросоюза без оформленной сделки по «Брекзиту» будет невозможен. После данного Брюсселем согласия на отсрочку до конца января 2020 года, это условие лейбористов было выполнено.

Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы в парламент 12 декабря, так как его план по выходу из Евросоюза 31 октября провалился — депутаты отказались поддержать соглашение, предложенное премьер-министром, в ускоренном режиме.