Евросоюз согласился отсрочить «Брекзит» до 31 января

Лидеры ЕС договорились о переносе крайнего срока «Брекзита» с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года. Об этом в своем твиттере написал председатель Европейского совета Дональд Туск.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял о намерении провести досрочные парламентские выборы в случае, если ЕС согласится на отсрочку «Брекзита». Это необходимо, чтобы провести через парламент проект сделки по выхода Великобритании из Евросоюза.

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