Борис Джонсон договорился с ЕС об условиях «Брекзита» после нескольких бессонных ночей. Думаете, все закончилось? Ничего подобного!

Kenzo Tribouillard / AFP / Scanpix / LETA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что стороны достигли нового соглашения по «Брекзиту». Оно предполагает новый способ урегулирования вопроса о границе между Республикой Ирландия (страна ЕС) и Северной Ирландией (часть Великобритании). Однако пока непонятно, утвердит ли британский парламент этот договор на заседании 19 октября и не потребует ли он вновь просить отсрочки выхода из Евросоюза.

Что нужно обязательно знать, чтобы понимать происходящее?

«Брекзит» должен был произойти еще в марте 2019 года. Но бывший премьер Великобритании Тереза Мэй не смогла провести через парламент свой вариант соглашения с Евросоюзом и дважды просила отсрочки — срок выхода из ЕС в результате был отодвинут до конца октября. Мэй ушла в отставку. Борис Джонсон сменил ее летом 2019 года, пообещав во что бы то ни стало вывести Великобританию из Евросоюза к концу октября. Причем он был готов сделать это даже без сделки — в том случае, если не удастся достичь нового соглашения с Европой или утвердить его в парламенте.

Однако 4 сентября 2019 года парламентарии приняли закон, обязав Джонсона вновь просить отсрочки в том случае, если к 19 октября он не сможет договориться с ЕС и получить одобрение этого соглашения в парламенте. Премьер заявил, что лучше будет лежать мертвым в канаве, чем просить об очередном продлении членства в Евросоюзе. Обсуждались различные варианты, как Джонсон может попробовать обойти закон: например, отправив в Брюссель два письма — одно с просьбой об отсрочке, другое с заявлением, что она не имеет смысла, поскольку правительство Великобритании не намерено менять свою переговорную позицию в дальнейшем. На практике команда Джонсона интенсифицировала переговоры.

Что сказано в достигнутом соглашении?

Переговоры активно проходили несколько последних недель, а с начала нынешней недели почти не прерывались даже ночью. Надо было успеть к саммиту ЕС, который начинается в четверг 17 октября и продолжится на следующий день, а главное, к заседанию британского парламента 19 октября — это будет первое субботнее заседание с 1982 года, когда Аргентина на британские Фолклендские острова.

К моменту публикации статьи «Медузы» новый вариант договора еще не был опубликован. В одном Джонсон оказался прав: и затягивание «Брекзита», и угроза выхода Великобритании без сделки вызывает тревогу не только у многих его сограждан, но и у европейских политиков, которые оказались готовы к переговорам, — хотя ранее заявляли, что не отойдут от главных условий соглашения, подписанного год назад с Терезой Мэй.

Ключевой вопрос по-прежнему касается границы между Северной Ирландией (частью Великобритании) и Республикой Ирландия, входящей в состав Евросоюза. В Северной Ирландии во второй половине XX века несколько десятилетий продолжалась уличная война между борцами за воссоединение с остальной частью острова и сторонниками сохранения в составе Великобритании. Один из элементов мирного урегулирования состоял в ликвидации физической границы на острове. Сегодня экономика Северной Ирландии в значительной степени ориентирована на остальную часть острова.

Предложение Мэй, согласованное с ЕС, заключалось в том, чтобы сохранить статус-кво на границе и после «Брекзита» вплоть до нахождения Великобританией взаимоприемлемого компромисса. По мнению радикальных сторонников «Брекзита», в этом случае вся Великобритания осталась бы в составе таможенного союза с Европой, причем без возможности влиять на его правила (поскольку из управляющих структур ЕС британские представители выйдут).

Джонсон договорился о том, что до конца 2020 года условия торговли между Великобританией и ЕС не изменятся. После этого Великобритания выходит из европейского таможенного союза, но Северная Ирландия остается в общем рынке с Евросоюзом. На практике это будет означать, что между Ирландией и Северной Ирландией не будет создана таможня и на весь остров будут распространяться правила ЕС по большинству видов продукции.

Зато таможня будет создана между Северной Ирландией и Великобританией. Режим обложения пошлинами будет зависеть от конечной точки продажи. Европейские товары будут облагаться британскими пошлинами. В случае с британскими товарами вариантов два: если они предназначены для дальнейшей продажи на рынках ЕС, пошлины взимаются, если они предназначены для продажи только в Северной Ирландии — нет.

Кроме того, Великобритания обязалась применять европейские тарифы к товарам, поступающим на ее территорию из третьих стран, в том случае, если существует риск их дальнейшей перепродажи в ЕС. Как будет определяться, есть ли такой риск, пока неизвестно.

Каждые четыре года парламент Северной Ирландии будет решать, хочет ли она и дальше следовать европейским правилам торговли или предпочитает принять британские правила.

Для североирландского бизнеса такой проект соглашения даже выгоден: он будет пользоваться режимом свободной торговли одновременно и в ЕС, и в Великобритании. Но при этом сама Северная Ирландия еще больше отдаляется от остальной страны и сближается с Ирландией. Чтобы этого избежать, до конца 2020 года Великобритании нужно обязательно заключить соглашение о свободной торговле с ЕС, а это будет непросто. Как отмечает издание Politico, Борис Джонсон согласился на условия, которые, по словам той же Мэй, не подписал бы ни один премьер Великобритании.

Соглашение будет принято?

Главы стран ЕС уже одобрили новый вариант договора. Но для того, чтобы он был принят, Джонсону необходимо добиться согласия британского парламента на заседании 19 октября. У его Консервативной партии там и так нет большинства (288 из 650 мест), а Джонсон в прошлом месяце еще и исключил из нее 21 парламентария, которые выражали недовольство его политической линией. Еще 28 консерваторов ранее выступали вообще против любого компромисса с ЕС — и непонятно, поддержат ли его сейчас. Для большинства Джонсону нужна, в частности, поддержка Демократической юнионистской партии — североирландской партии, которая располагает в Палате общин десятью мандатами.

Юнионисты — эта та партия, которая выступала за сохранение региона в составе Великобритании во время вооруженного конфликта в XX веке. Теперь она опасается, что соглашение с ЕС в том виде, который согласован Джонсоном, приблизит отделение Северной Ирландии от Великобритании. Ее представители уже заявили, что не будут голосовать за договор.

Другой вариант для премьер-министра — привлечь на свою сторону кого-то из сторонников «Брекзита» из числа независимых депутатов и членов Лейбористской партии. Но ее лидер Джереми Корбин уже заявил, что новый вариант соглашения еще хуже, чем то, что предлагала Тереза Мэй. Правда, Корбин пользуется не самым большим авторитетом даже внутри своей партии.

Дмитрий Карцев