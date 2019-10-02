Борис Джонсон предложил свои условия «Брекзита». На границе между Северной Ирландией и остальной частью острова должна появиться таможня

Isabel Infantes / PA / Scanpix / LETA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон огласил свои предложения по условиям выхода страны из Евросоюза, который должен состояться 31 октября. Они касаются, в частности, границы между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и остальной частью Ирландии, являющейся частью ЕС. Урегулирование отношений между ними — наиболее дискуссионная тема в дебатах о «Брекзите».

В соответствии с предложениями Джонсона, правила регулирования товаров в Северной Ирландия останутся такими же, как в остальной Ирландии, а значит, во всем Евросоюзе, как минимум, до 2025 года. При этом вместе с остальной Великобританией она покинет европейский таможенный союз. Это значит, что на внутриирландской границе товары не будут досматривать на предмет соответствия стандартам качества, но за ввоз и вывоз могут взиматься таможенные пошлины. Как утверждает правительство, большую часть проверок будут осуществлять онлайн, а на границе откроют лишь небольшое число таможен. Каждые четыре года парламент Северной Ирландии будет самостоятельно выбирать правила регулирования товаров — европейские или британские.

Джонсон заявил, что это последнее предложение Евросоюзу. В случае, если европейские страны откажутся от него, то Великобритания выйдет из ЕС без сделки. В Евросоюзе заявили, что внимательно изучат предложения Лондона.

С конца 1960-х годов и до 1998 года в Северной Ирландии продолжался вооруженный конфликт между католиками, добивавшимися воссоединиться с остальной частью острова, и протестантами, которые боролись за сохранение в составе Великобритании. По итогам конфликта Северная Ирландия осталась частью Великобритании, но жители получили возможность работать и свободно перемещаться по всему острову.

Сейчас на Евросоюз приходится свыше 50% торгового оборота Северной Ирландии, в том числе на Республику Ирландия — около 30%.

Предшественница Джонсона на посту премьер-министра Великобритании Тереза Мэй договорилась с европейскими странами о том, чтобы не возвращать полноценную границу между двумя частями острова. Сторонники «Брекзита», в том числе Джонсон, считали, что из-за этого вся Великобритания фактически останется в таможенном союзе с ЕС, причем без возможности повлиять на него, поскольку из европейских управленческих структур ее представители выйдут. Британский парламент трижды отклонил соглашение, достигнутое Мэй, после чего она подала в отставку.

В начале сентября парламент Великобритании принял закон, обязавший Джонсона просить у ЕС третью за год отсрочку «Брекзита», если он не сможет договориться о новом соглашении. Джонсон заявил, что скорее будет «лежать мертвым в канаве», чем попросит о новой отсрочке.

Дмитрий Карцев