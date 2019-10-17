ЕС и Великобритания договорились о новой сделке по «Брекзиту»

Евросоюз и Великобритания достигли новых договоренностей по «Брекзиту». Об этом объявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Премьер Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что сделка позволит обеим сторонам «вернуть контроль» над процессом. Детали соглашения пока не называются.

В соответствии с предыдущими договоренностями Великобритания должна была покинуть ЕС до 31 октября.

Между ЕС и Великобританией до сих пор нет соглашения, регулирующего торговое и финансовое взаимодействие после выхода Лондона из союза. Выход без такого соглашения может привести к существенным экономическим потерям для обеих сторон.