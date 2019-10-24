Борис Джонсон предложит британскому парламенту провести досрочные выборы из-за новой отсрочки «Брекзита»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит провести досрочные парламентские выборы 12 декабря. Об этом говорится в его письме лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину, которое премьер опубликовал в твиттере.

В письме Джонсон предполагает, что Евросоюз согласится дать Великобритании еще одну отсрочку «Брекзита».

Если это будет отсрочка до 15 или 30 ноября, Джонсон еще раз попробует провести через парламент проект сделки по «Брекзиту». Если Брюссель предоставит отсрочку до 31 января, что, по мнению Джонсона, более вероятно, премьер предложит парламенту провести досрочные выборы 12 декабря.

Лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг заявил, что правительство официально внесет в парламент предложение по досрочным выборам 28 октября. Для и проведения Джонсону нужно получить согласие двух третей от общего числа депутатов.

17 октября Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что стороны достигли соглашения по «Брекзиту». Но Палата общин отвергла предложение Джонсона ратифицировать соглашение за три дня, что приведет к отсрочке «Брекзита» до 31 января 2020 года.

В сентябре, после очередного неудачного голосования в Палате общин, Джонсон уже предлагал провести досрочные парламентские выборы. Тогда депутаты отвергли его инициативу.