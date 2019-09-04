Палата общин одобрила законопроект о запрете жесткого «Брекзита». Выход Великобритании из ЕС снова могут отложить

Палата общин — нижняя палата британского парламента — одобрила законопроект о запрете жесткого «Брекзита». Об этом сообщает BBC News.

Документ обязывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке «Брекзита» с 31 октября до 31 января 2020 года, если британский парламент не одобрит сделку с Брюсселем до середины октября.

За законопроект проголосовали 327 депутатов, против — 299. Теперь он будет направлен в Палату лордов.

После принятия законопроекта Борис Джонсон предложил депутатам 15 октября провести досрочные парламентские выборы. «Страна должна решить, кто должен поехать в Брюссель и разобраться в этом — я или », — заявил Джонсон.

Обновлено. Палата общин не поддержала предложение премьера о досрочных выборах.

Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта, но британский парламент несколько раз отклонил проекты соглашения между Лондоном и Брюсселем. Из-за этого премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку, а «Брекзит» отложили до 31 октября.

Новый глава правительства Борис Джонсон считает, что Великобритания не должна больше откладывать выход из ЕС, даже если сделку не удастся заключить до 31 октября. Накануне Джонсон потерял большинство в парламенте. Против его стратегии выступают не только лейбористы, но и некоторые однопартийцы-консерваторы.