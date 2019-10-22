Парламент отклонил план Бориса Джонсона по ускоренному «Брекзиту» к 31 октября

Палата общин — нижняя палата британского парламента — одобрила предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном закон о реализации «Брекзита», сообщает BBC.

При этом депутаты отвергли предложение Джонсона за три дня ратифицировать соглашение по «Брекзиту», которое премьер заключил с ЕС. Это означает, что процесс ратификации документа затянется, и Великобритания может не успеть выйти из ЕС 31 октября, как хочет Джонсон.

Перед голосованием британский премьер заявил, что, если парламент не одобрит его план по выходу из ЕС и не согласится принять его за три дня, он отзовет соглашение и будет добиваться новых парламентских выборов.

17 октября Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что стороны достигли соглашения по «Брекзиту».

19 октября британский парламент отказался рассматривать соглашение. Депутаты решили, что сначала нужно принять законодательство, необходимое для выхода из Евросоюза, а затем выносить на голосование проект сделки с Брюсселем.

После этого Джонсон, подчиняясь закону, попросил ЕС о новой отсрочке (Евросоюз решил ее поддержать), но заверил парламент, что представит все необходимые документы, чтобы депутаты одобрили сделку с Брюсселем до 31 октября.