Евросоюз поддержит отсрочку «Брекзита» несмотря на возражения Бориса Джонсона

Европейский союз согласится отложить выход Великобритании из ЕС до февраля 2020 года, если британский премьер-министр Борис Джонсон на следующей неделе не сможет провести через парламент законопроект. Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

Источники сообщили изданию, что отсрочка будет «сменяемой» — то есть Великобритания сможет выйти из Евросоюза и раньше этого срока — 1 или 15 числа в ноябре, декабре или январе, если нужный законопроект будет ратифицирован британским парламентом.

Если премьер-министр столкнется с противодействием или парламент решит провести в Великобритании второй референдум по «Брекзиту», то страны Евросоюза во главе с Германией будут настаивать на новой отсрочке — возможно, до июня следующего года.

4 сентября 2019 года парламент Великобритании обязал премьер-министра просить об отсрочке «Брекзита» в том случае, если к 19 октября он не сможет договориться с ЕС и получить одобрение этого соглашения в парламенте.

17 октября Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что стороны достигли соглашения по «Брекзиту». Джонсон объявил, что не намерен просить об отсрочке.

20 октября Джонсон направил в ЕС два письма. В первом он официально попросил об отсрочке «Брекзита», но не стал его подписывать. А во втором указал, что считает новую отсрочку ошибкой и пообещал добиваться от парламента принятия нового варианта сделки о выходе из ЕС до 31 октября.