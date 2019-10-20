Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил в ЕС письмо, в котором официально попросил об отсрочке «Брекзита». Как отмечает BBC News, он не стал подписывать это письмо.

Перед отправкой письма Джонсон связался с европейскими лидерами по телефону и подчеркнул, что фактически оно «не от него, а от парламента».

Джонсон также направил в Брюссель второе письмо, в котором указал, что считает новую отсрочку ошибкой. Он отметил, что продолжит добиваться от парламента принятия нового варианта сделки о выходе из ЕС до 31 октября.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября. Джонсон неоднократно заявлял, что сделает все, чтобы уложиться в этот срок.

19 октября парламент отказался голосовать по сделке с ЕС, предложенной Джонсоном. В то же время депутаты приняли закон, требующий от Джонсона официально просить о новой отсрочке.