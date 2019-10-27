Reuters узнало об операции США по ликвидации лидера «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади

Американские военные провели операцию, цель которой — ликвидация лидера террористической организации «Исламское государство» Абу-Бакра аль-Багдади, рассказали Reuters высокопоставленные источники в правительстве США. Ожидается, добавили они, что в ближайшее время президент США Дональд Трамп выступит с «важным заявлением».

Сам Трамп опубликовал в твиттере сообщение: «Только что произошло нечто важное», не став уточнять подробности.

Источники в иранском правительстве, в свою очередь, сообщили, что сирийская сторона уведомила их о том, что аль-Багдади убит.

Ранее неоднократно сообщалось о смерти аль-Багдади. В частности, в июне 2017 года российское Минобороны заявляло, что по некоторым данным лидер ИГ убит в результате авиаудара российских ВВС в Сирии. Эта информация не подтвердилась. В апреле 2019 года впервые за пять лет было опубликовано видеообращение аль-Багдади.