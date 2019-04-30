Лидер «Исламского государства» появился на видео впервые с 2014 года. Что он сказал и что это значит?

Al-Furqan media / AP / Scanpix / LETA

Террористическая организация «Исламское государство» 29 апреля выпустила 18-минутную видеозапись с участием лидера группировки Абу-Бакра аль-Багдади. Видео распространила организация SITE Intelligence Group, отслеживающая медиаактивность террористов. Подлинность видео не подтверждена, но, как сообщает The New York Times, эксперты по терроризму не сомневаются, что на записи присутствует именно аль-Багдади.

О чем это видео

В ролике аль-Багдади сидит на полу в комнате в восточном стиле и непринужденно общается с группой своих сторонников, чьи лица на записи размыты. В частности, аль-Багдади говорит о битве за Багуз — последний город в Сирии, из которого в конце марта выбили террористов «Исламского государства». Главарь террористов признал потерю города, но отметил, что «битва ислама и его народа с крестоносцами — это долгая битва». Он призвал сторонников продолжать преследовать врагов. «Наша сегодняшняя битва — битва на измор, и мы продолжим ее против врагов. И они должны знать, что джихад продлится до судного дня», — сказал аль-Багдади.

Лидер «Исламского государства» также сказал, что на Пасху, унесшая жизни более 250 человек, была совершена «в отместку» за поражение в Багузе. Как отметила руководитель группы SITE Рита Кац, аль-Багдади сказал об этом не на видео, а на аудиозаписи, также вошедшей в ролик. Она допустила, что аудио могли добавить уже после записи беседы лидера «Исламского государства» с последователями.

Во время разговора с приверженцами аль-Багдади упомянул боевиков в Бельгии, Австралии и Саудовской Аравии, чтобы показать, насколько широко распространилась террористическая организация, пишет The New York Times. Кроме того, он кратко упомянул прошедшие выборы в Израиле, а также свержение президента Судана и отставку президента Алжира.

Видео заканчивается тем, что один из сторонников «Исламского государства» передает аль-Багдади несколько папок в пластиковых обложках с информацией о подразделениях группировки в Йемене, Сомали, Турции и других странах.

Что это значит

Опубликованная видеозапись стала первой с 2014 года, когда аль-Багдади появился перед камерой, рассказала Рита Кац. Всего же за последние годы появились лишь две видеозаписи с участием лидера «Исламского государства». Первый ролик вышел в июле 2014 года, через несколько дней после того, как террористическая группа объявила о создании всемирного халифата. На видео Абу-Бакр аль-Багдади выступал с обращением к сторонникам в иракском городе Мосул.

Новую запись с участием аль-Багдади «Исламское государство» опубликовало, чтобы сплотить участников террористической группировки, понесшей поражение в Сирии и Ираке. Внезапное появление аль-Багдади после долгого отсутствия может как поддержать оставшихся террористов и их сторонников, так и ускорить действия «спящих ячеек» ИГ, считает Колин Кларк, сотрудник американской аналитической компании Soufan Group. По мнению Джошуа Гельтцера, входившего в Совет национальной безопасности США при президенте Бараке Обаме, с помощью этого видео ИГ, возможно, начинает создавать культ личности вокруг лидера организации.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о смерти аль-Багдади, но эта информация не подтверждалась. Чем занимался лидер ИГ в последние пять лет, неизвестно. Он изредка выступал с аудиообращениями к сторонникам и из соображений безопасности отказывался сниматься на видео. The New York Times пишет, что Абу-Бакр аль-Багдади, возможно, скрывается в малонаселенной пустыне на границе Ирака и Сирии. В американской разведке говорят, что террорист, за голову которого обещают 25 миллионов долларов, отказывается от любых электронных устройств, чтобы скрыть свое местонахождение.

Александр Бакланов