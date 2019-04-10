Соперники Нетаниягу признали поражение на выборах в Израиле

Лидеры левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и Яир Лапид признали свое поражение на прошедших 9 апреля парламентских выборах в Израиле.

Лапид заявил, что находясь в оппозиции «Кахоль-Лаван» намерен «отравить жизнь» правой коалиции Биньямина Нетаниягу и превратить парламент «в поле битвы».

По предварительным подсчетам «Кахоль-Лаван» и «Ликуд» Нетаниягу получают одинаковое количество кресел в парламенте — по 35. Пять других правых партий в сумме получают еще 30 мест: таким образом, у Нетаниягу и его сторонников будет 65 кресел в 120-местном парламенте.

Нетаниягу станет премьер-министром Израиля в пятый раз. Это будет рекордом пребывания на посту в истории страны.

В феврале генпрокуратура Израиля объявила о намерении предъявить Нетаниягу обвинения по трем уголовным делам, связанным с коррупцией.