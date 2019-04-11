Протестующие в Судане приветствуют военных на демонстрации в Хартуме, 9 апреля 2019 года AFP / Scanpix / LETA

Армия Судана объявила об отставке президента страны Омара аль-Башира. Президента поместили под домашний арест, сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник в Судане. Об отставке Омара аль-Башира со ссылкой на источники также сообщают ливанский телеканал al-Mayadeen и арабоязычный телеканал Al Arabiya. В этот день прошло заседание Генштаба Вооруженных сил, в котором не участвовал президент, пишет суданская газета Sudan Tribune. По словам источников al-Mayadeen, военные заявили, что Омар аль-Башир, возглавляющий страну с 1989 года, уйдет со всех постов. Также военные решили уволить всех заместителей и помощников главы государства и отправить в отставку правительство страны. Около 100 бывших и нынешних чиновников из окружения президента арестованы, сообщает суданский информационный портал Al Mashhad Al Sudani. Попытка контрпереворота не удалась, говорят источники Al Arabiya.

Вооруженные силы Судана решили создать военный совет. Этот орган будет управлять страной в течение переходного периода, который продлится до одного года. В штабе армии идут переговоры на высшем уровне о том, кто может возглавить совет. По словам источников, главой совета может стать министр обороны и вице-президент Судана Ахмед Авад Ибн Сауд.

Военные контролируют государственное телевидение и радио. «Вооруженные силы в ближайшее время выступят с важным заявлением», — сообщает суданское государственное телевидение, не раскрывая подробностей. Вместо регулярных программ на ТВ показывают военные марши, а по радио звучит патриотическая музыка — подобное часто происходит при попытках военных переворотов, отмечает Al Arabiya. Также военные заняли ключевые дороги и мосты в Хартуме, столице Судана. Бронетранспортеры и танки также стоят возле штаба армии. По сообщениям AFP и Reuters, солдаты напали на офис группы, связанной с правящей партии Судана.

Президент Судана Омар аль-Башир, 1 апреля 2019 года Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters / Scanpix / LETA

В начале недели между военными и спецслужбами произошли столкновения. Они начались после того, как спецслужбы попытались разогнать участников многотысячной акции протеста, требующих отставки президента Судана. Сидячая забастовка проходит возле Генерального штаба армии в Хартуме, где также располагается резиденция президента. В столкновениях погибли 11 человек, сообщил официальный представитель правительства. Участники демонстрации сообщили, что 9 апреля погибли 14 человек, а, начиная с 6 апреля, были убиты не менее 22 человек.

Протесты в Судане продолжаются с 19 декабря 2018 года. Первоначально демонстранты требовали снизить цены на хлеб. Позднее протестующие потребовали отправить в отставку президента Омара аль-Башира. Протесты проходят примерно в 30 городах страны. Представители оппозиции призывали военных поддержать протестующих. За четыре месяца погибли десятки участников антиправительственных демонстраций. Британская газета The Times сообщала в январе, что в подавлении протестов участвуют российские наемники, которые поддерживают президента Омара аль-Башира. В МИД РФ официально говорили, что в Судане работают «представители российских частных охранных фирм», функции которых «ограничиваются подготовкой кадров для силовых структур» этой страны. Присутствуют ли сейчас россияне в Судане, пока неизвестно.

Александр Бакланов