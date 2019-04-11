Министр обороны Судана подтвердил задержание президента страны. Он правил 30 лет

Министр обороны Судана Ахмед Авад Ибн Сауд сообщил, что президент Судана Омар аль-Башир задержан и . По словам министра, правительство отправлено в отставку.

Министр сообщил, что «режим» смещен, а Омар аль-Башир будет находиться в безопасном месте, пишет BBC News. По информации Reuters, президент находится в своей резиденции под усиленной охраной.

На ближайшие три месяца вводится чрезвычайное положение. В ближайшие два года государством будет управлять военный совет, после чего в стране пройдут выборы.

В стране приостанавливается действие Конституции. Военные закрыли воздушное пространство страны на ближайшие 24 часа, а также все пограничные переходы «до дальнейшего уведомления».

Президент Судана Омар аль-Башир, возглавлявший страну с 1989 года, ушел в отставку после четырех месяцев протестов, которые поддержали военные.

Международный уголовный суд в Гааге в 2010 году обвинил Омара аль-Башира в геноциде и выписал ордер на его арест.