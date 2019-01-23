МИД РФ: в Судане работают российские частные охранные фирмы, а не наемники

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Судане работают «представители российских частных охранных фирм», функции которых «ограничиваются подготовкой кадров для силовых структур» этой страны.

Так Захарова прокомментировала сообщения о том, что в Судане в подавлении протестов участвовали российские наемники, пишет РИА Новости. Про это в начале января писала, в частности, британская газета The Times.

«К сожалению, продолжается антироссийская кампания с использованием элементов дезинформации», — заявила она.

Информация о присутствии в Судане российских наемников из так называемой ЧВК «Вагнер» появилась в конце 2017 года — об этом сообщила, в частности, «Русская служба Би-би-си». По данным журналистов, «Вагнер» присутствует и в соседней ЦАР. Летом 2018 года журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились туда снимать фильм про наемников и были убиты.

Наемничество в России запрещено; за участие наемника в боевых действиях полагается наказание от трех до семи лет лишения свободы. Власти РФ не признают существование ЧВК «Вагнер». Президент Владимир Путин говорил, что «если они не нарушают российского закона, они могут продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты».