Российские наемники отправились из Сирии в Судан

Российские наемники из частных военных компаний, принимавшие участие в боевых действиях на Украине и в Сирии, отправились в Судан, где с 2013 года продолжается гражданская война. Об этом сообщает «Русская служба Би-Би-Си» со ссылкой на участника конфликтов на Украине и в Сирии, а также на руководителя частной военной компании «РСБ-Групп» Олега Криницына.

«Я слышал, что люди туда поехали и уже даже вернулись с тяжелой формой малярии», — рассказал Криницын. По его словам, «РСБ-Групп» не отправляет наемников в Судан. «У нас интересы там есть, но мы там не воюем и не участвуем», — сообщил он.

27 ноября о подготовке командировок в Судан рассказал бывший командир сепаратистов в Донбассе Игорь Стрелков. По его словам, отправить наемников в Судан собирается ЧВК «Вагнер», которая «ищет специалистов и переводчиков, оставшихся со времен СССР».