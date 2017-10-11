В Сирии якобы воюют бойцы частной компании «Туран», в ней собраны мусульмане из СНГ. Больше о ней ничего не известно

Во вторник, 10 октября «Московский комсомолец» опубликовал интервью с человеком, называющим себя сотрудником неназванной частной военной компании (ЧВК), воюющим в Сирии. В разговоре он упомянул «ЧВК „Туран“», назвав ее крупнейшей в России ЧВК, наряду с . Это одно из очень редких упоминаний «Турана» в российской прессе; о ЧВК, если предположить, что она вообще существует, почти ничего не известно.

О «Туране» стало широко известно 10 октября, когда об этом заявил анонимный «боец частной военной компании в Сирии». Интервью с ним вышло в «Московском комсомольце». Собеседник издания рассказал, что раньше воевал на Донбассе «за идею», а потом отправился в Сирию «за заработком»; там он находится и сейчас. По его словам, средняя зарплата в частных военных компаний (ЧВК) составляет 150 тысяч рублей в месяц, а также существуют выплаты за боевые выходы и премии за принесенные «головы игиловцев» (сейчас — тысяча рублей, раньше — пять тысяч). «Крупных частных военных компаний сегодня на рынке две — это ЧВК „Вагнер“ Дмитрия Уткина и ЧВК „Туран“, мусульманский батальон», — отметил собеседник.

Первым о «Туране» написал сайт «Русская весна» еще в апреле. По данным просепаратистского ресурса, появившегося в 2014 году на фоне вооруженных столкновений в Донбассе, «Туран» воевал в Сирии в провинции Хама. «По информации из военных источников, для борьбы с группами боевиков в провинцию Хама начали прибывать отряды некой новой организации „TURAN“ (соответствующие шевроны они носят на своей форме). Всего от 800 до 1200 человек», — сообщал сайт. 2 мая «Русская весна» опубликовала видео, где якобы бойцы «Турана» ведут огонь по позициям, принадлежащим сирийскому крылу «Аль-Каеды». «На кадрах бойцы „Турана“ ведут огонь из ПТРК, снайперского вооружения и корректируют минометно-артиллерийский огонь», — говорится в заметке. 16 мая на сайте появилось сообщение о наступлении «Турана» на бойцов «Исламского государства» в окрестностях Пальмиры с фотографиями и видеозаписями убитых мужчин. В мае о «Туране» писала газета «Взгляд», близкая к администрации президента. В июне о подготовке бойцов «Турана» писала газета «Аргументы недели». Тогда же в соцсетях стали появляться фотографии бойцов «Турана», но их подлинность никто не подтвердил.

Кадры с вооруженными действиями, которые описываются как атака батальона «Туран» Nidhal ash-Shaʼb

«Туран» якобы состоит из мусульман из стран ближнего зарубежья и занимается «контрпартизанской борьбой». «Русская весна» и «Взгляд» пишут, что в «Туране» воюют граждане стран Средней Азии, выходцы с российского Северного Кавказа и из Закавказья, имеющие опыт службы в спецназе (эти ресурсы также именуют подразделение «спецназом из СССР»); «Аргументы недели» называли будущих бойцов «Турана» «смуглыми бородачами». «Взгляд» пишет, что «Туран» специализируется на противодействии диверсионным группам «Исламского государства». Бойцы «Турана» якобы носят шевроны с тремя кругами — символом Государства Тимуридов («Туран» — одно из его самоназваний), существовавшего в XV веке на территории современных Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока.

В самом существовании «Спецназа из СССР» есть серьезные сомнения. В июне ресурс «Военное обозрение», не отрицая существования «Турана», обнаружил в публикациях об этой организации множество несостыковок и пришел к выводу, что публиковавшиеся весной материалы — это «рекламная акция для привлечения новых сотрудников», а сообщения об спецназовском прошлом его бойцов — «рассказы из серии „одна баба сказала“». Журналист петербургского издания «Фонтанка» Денис Коротков, описавший историю «ЧВК Вагнера», в разговоре с «Медузой» усомнился в существовании «Турана». «В „Вагнере“ о „Туране“ ничего не слышали. Все, с кем я говорил, отвечают: „Мы не знаем такого“. Скорее всего, это фантом. Категорически утверждать не могу, но по моим ощущениям, это большой фейк», — сказал Коротков.