Anadolu: в американской операции по ликвидации лидера ИГ участвовали восемь вертолетов и два беспилотника

США задействовали в операции по ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» Абу-Бакра аль-Багдади восемь вертолетов и два беспилотника, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

Американская авиация в ночь на 27 октября в несколько заходов нанесла ракетные удары по дому рядом с деревней Бариша в провинции Идлиб недалеко от границы Сирии и Турции. Всего операция длилась около 4 часов. В результате авиаобстрела здание полностью разрушено. По данным агентства, на месте обнаружены тела семи человек — троих мужчин, троих женщин и ребенка. Reuters также со ссылкой на источники сообщает, что обнаружены шесть тел — троих мужчин и троих женщин.

Воздушное пространство над Идлибом, отмечает Anadolu, контролируется российскими военными.

Ранее агентство Reuters, телеканал CNN и другие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США провели операцию по ликвидации Абу-Бакра аль-Багдади. Источники Reuters в иранских спецслужбах рассказали агентству, что сирийская сторона подтвердила гибель лидера ИГ.

Официально как о самой операции, так и о ее результатах пока не объявлено. Президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере сообщение: «Только что произошло нечто важное», не став уточнять подробности. По данным CNN, об операции Белый дом сообщит после того, как будут получены результаты биометрической и ДНК-экспертиз.

Ранее неоднократно появлялись сообщения о смерти аль-Багдади, которые позже не подтверждались.