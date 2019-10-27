Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главы «Исламского государства»

Президент США Дональд Трамп объявил, что лидер террористической организации «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади ликвидирован в результате проведенной американскими военными операции.

«Правосудие в отношении аль-Багдади свершилось», — объявил Трамп в специальном обращении. Речь Трампа из Белого дома, в числе прочих, транслировало агентство Reuters. Экспертиза, сообщил президент США, подтвердила, что убит именно аль-Багдади.

«Он сдох как собака. Мир стал гораздо безопаснее», — сказал в конце обращения Трамп.

Трамп поблагодарил за успешную операцию всех причастных к ней, в первую очередь, американских военных, а также Россию, Турцию, Ирак, Сирию и курдов.

Как пояснил Трамп, отвечая на вопросы журналистов после того, как выступил с обращением, Россия обеспечила доступ американской авиации в воздушное пространство над провинцией Идлиб.

Трамп подчеркнул, что никто из американских военных, участвовавших в операции не пострадал.

Ранним утром 27 октября о том, что США проводят операцию по ликвидации лидера ИГ сообщали несколько СМИ со ссылкой на источники. Официально ни операция, ни ее результаты до выступления Трампа не комментировались.