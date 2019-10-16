Мосгорсуд не стал лишать родительских прав семью Хомских, которые пришли на акцию протеста с детьми

Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского районного суда, отказавшегося лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, которые появились на одной из акций протеста с детьми. Об этом сообщил корреспондент «Медузы» из Мосгорсуда. На лишении Хомских родительских прав настаивала прокуратура.

Адвокат семьи, в свою очередь, просил Мосгорсуд отменить вынесенное Хомским районным судом «предупреждение о необходимости изменения поведения». Прошение адвоката Мосгорсуд также отказался удовлетворить.

Прокуратура требовала лишить родительских прав и еще одну семью, которая пришла с ребенком на акцию протеста в Москве, Ольгу и Дмитрия Проказовых. Суд отказался лишать их родительских прав.