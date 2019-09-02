Суд отказался лишать родительских прав семью Проказовых из-за младенца на акции 27 июля

Лефортовский суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых из-за появления годовалого ребенка на протестной акции 27 июля. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Родители ранее говорили, что не собирались участвовать в протестах 27 июля, а приехали в центр Москвы на прогулку.

Ранее 2 сентября Никулинский районный суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, которые появились на акции протеста 3 августа с детьми.

В Москве в июле-августе 2019 года проходили массовые акции за свободные выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. Большинство из них не были согласованы с городскими властями.