Суд не стал лишать родительских прав семью Хомских, которые пришли на акцию протеста с детьми

​Никулинский районный суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, которые появились на одной из акций протеста с детьми.

Лишить Хомских родительских прав потребовала Никулинская районная прокуратура.

По мнению прокуратуры, напоминает «Медиазона», Хомские допустили нахождение детей в «непосредственной близости от большого количества агрессивно настроенных митингующих граждан, а также сотрудников правоохранительных органов со спецсредствами» и использовали детей, чтобы избежать задержания.

Иск прокуратуры суд рассматривал в закрытом режиме, потому что были затронуты интересы несовершеннолетних.

Прокуратура обратилась в суд после того, как Хомские появились в репортаже телеканала «Россия-1» об акции протеста 3 августа. В сюжете Хомского называли «охранником известного оппозиционера» и утверждали, что он занимается провокациями на массовых акциях. Хомский в интервью «Медузе» заявил, что является волонтером ФБК, но никак не участвовал в кампании в Мосгордуму, а на акции 3 августа их детям ничто не угрожало.

Прокуратура требовала лишить родительских прав и еще одну семью, которая пришла с ребенком на акцию протеста в Москве, Ольгу и Дмитрия Проказовых.