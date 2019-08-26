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Почему прокуратура хочет отобрать детей у московской семьи Хомских после акции 3 августа. Цитата из иска
09:17, 26 августа 2019
Источник: Meduza
26 августа
«Апология протеста»
рассказала, что Никулинская межрайонная прокуратура Москвы
подала
иск об изъятии детей у Петра и Елены Хомских. В иске, с которым удалось ознакомиться «Медузе», межрайонный прокурор Яна Старовойтова утверждает, что на несогласованной акции 3 августа Хомские взяли с собой малолетних дочерей, чтобы избежать задержания. В качестве подтверждения в иске приводятся кадры из
сюжета
«РЕН ТВ».
Фото в анонсе: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
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