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Почему прокуратура хочет отобрать детей у московской семьи Хомских после акции 3 августа. Цитата из иска

Источник: Meduza
26 августа <a href="https://t.me/apologia" target="_blank">«Апология протеста»</a> рассказала, что Никулинская межрайонная прокуратура Москвы <a href="https://meduza.io/news/2019/08/26/apologiya-protesta-prokuratura-potrebovala-lishit-roditelskih-prav-esche-odnu-paru-za-uchastie-v-aktsii-27-iyulya" target="_blank">подала</a> иск об изъятии детей у Петра и Елены Хомских. В иске, с которым удалось ознакомиться «Медузе», межрайонный прокурор Яна Старовойтова утверждает, что на несогласованной акции 3 августа Хомские взяли с собой малолетних дочерей, чтобы избежать задержания. В качестве подтверждения в иске приводятся кадры из <a href="http://ren.tv/novosti/2019-08-03/video-para-edva-ne-perevernula-kolyaski-s-detmi-na-mitinge-v-moskve" target="_blank">сюжета</a> «РЕН ТВ».
26 августа «Апология протеста» рассказала, что Никулинская межрайонная прокуратура Москвы подала иск об изъятии детей у Петра и Елены Хомских. В иске, с которым удалось ознакомиться «Медузе», межрайонный прокурор Яна Старовойтова утверждает, что на несогласованной акции 3 августа Хомские взяли с собой малолетних дочерей, чтобы избежать задержания. В качестве подтверждения в иске приводятся кадры из сюжета «РЕН ТВ».

Фото в анонсе: Иван Водопьянов / Коммерсантъ