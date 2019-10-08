Суд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому. Перед этим он отказался от своих показаний

Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому, которого в апреле приговорили к 2,5 года колонии по делу « », сообщает РИА Новости. По решению суда Ребровского отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

С просьбой отменить приговор Ребровскому выступил прокурор из-за того, что обвиняемый, ранее заключивший сделку со следствием, отказался от своих показаний. Ребровский говорил, что дал показания под давлением, по его словам, их придумал следователь. Фигурант дела отмечал, что за дачу показаний ему обещали условный срок, но в итоге приговорили к двум с половиной годам колонии.

Адвокат Максим Пашков, защищающий другую фигурантку «Нового величия» Марию Дубовик, ранее допускал, что после отмены приговора дело Ребровского могут объединить с общим, а значит его рассмотрение начнется заново.

Всего по делу «Нового величия» проходят десять человек. Кроме Ребровского ранее осудили Рустама Рустамова, получившего два года условно. Дело еще восьми фигурантов рассматривают, начиная с мая 2019 года.