«Все это выдумал следователь». Фигурант дела «Нового величия» заявил, что дал признательные показания под давлением

Фигурант дела « » Павел Ребровский, осужденный на два с половиной года колонии, сообщил, что следователь обещал ему условный срок, если тот даст признательные показания. Об этом Ребровский сообщил на заседании суда, где рассматривают дело остальных фигурантов дела, сообщает «Медиазона».

«Все эти показания были даны под давлением, под угрозой … Было так: „Либо ты сейчас подписываешь, либо я тебе даю 205-ю статью“», — сказал Ребровский. Он отметил, что следователь говорил это в присутствии адвоката.

Ребровский сказал на заседании, что никто из фигурантов дела не предлагал радикальных действий. «Все это (на допросах) выдумал следователь», — сказал он.

«Медиазона» ранее сообщала, что в показаниях Павла Ребровского говорилось о планах «Нового величия» совершать диверсии, нападать на полицейских и поджигать районные управы. Также в них отмечалось, что секретный свидетель Руслан Д., написавший устав организации, не был агентом ФСБ и не участвовал активно в движении, а лидерами были Анна Павликова, Мария Дубовик и Руслан Костыленков.

Судебный процесс по делу восьми фигурантов «Нового величия» начался в мае. Ранее осудили двоих обвиняемых, заключивших досудебные соглашения. Рустам Рустамов получил 1,5 года лишения свободы условно, Павел Ребровский приговорен к 2,5 года колонии общего режима.