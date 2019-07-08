Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Рома Зверь и другие музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Российские музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела и других политзаключенных. Композицию «Хочу чаю» в своем фейсбуке выложила инициатор акции, телеведущая Татьяна Лазарева.

В исполнении приняли участие Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Петр Налич, Рома Зверь, Борис Гребенщиков, Вася Обломов, MANIZHA и сама Лазарева. Текст и музыку композиции написал Сергей Чиграков (Чиж).

Судебный процесс по делу восьми фигурантов «Нового величия» начался в мае.

Два обвиняемых по этому делу заключили досудебные соглашения, поэтому их дела уже были рассмотрены. Рустам Рустамов получил 1,5 года лишения свободы условно, а Павел Ребровский приговорен к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.

Татьяна Лазарева была одним из организаторов «Марша матерей» в поддержку фигурантов «Нового величия», прошедшего в августе 2018 года. После этого марша нескольких фигурантов дела отпустили из СИЗО под домашний арест.