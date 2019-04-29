Фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского приговорили к 2,5 годам колонии
Люблинский суд Москвы приговорил фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщает агентство «Москва».
В ходе прений прокуратура просила назначить ему четыре года колонии. Ранее Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием и был отпущен под подписку о невыезде. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
Это второй приговор по делу «Нового величия». В марте суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова, также заключившего досудебное соглашение.
Фигурантами дела также являются Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Анна Павликова и Мария Дубовик. Они находятся под домашним арестом. Еще четверо — Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков — содержатся под стражей.