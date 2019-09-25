Новосибирский театр кукол поставит спектакль о поведении в интернете по заявке Роскомнадзора

Новосибирский областной театр кукол «Нотек» поставит по заявке Роскомнадзора спектакль о защите персональных данных детей в интернете.

Как рассказал ТАСС директор театра Юрий Горлатых, спектакль в игровой форме научит «безопасно пользоваться социальными сетями и избегать киберпреступников». «Представители Роскомнадзора нам отправили информацию, с которой они приходят в школы — презентацию о том, что нужно делать и как можно себя защитить», — сообщил он.

Сроки премьеры постановки пока неизвестны.

В репертуаре театра «Нотек» уже есть спектакли «Светофор-волшебник» и «Сказка про Царя Коварного и Вовку-пожарного», созданные по заявкам от Госавтоинспекции и МЧС.